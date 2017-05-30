Под Мелитополем пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Много пострадавших

Фото: AmericaRU.com / dsns.gov.ua
«В 07:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие… Пассажирский автобус "Эталон", следуя из Мелитополя в село Терпение, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", вследствие чего "Эталон" перевернулся на бок», - рассказали спасатели.
К счастью, обошлось без погибших. По данным ГСЧС, в результате инцидента пострадали 30 пассажиров автобуса. Им оказана необходимая медицинская помощь.
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