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Главная страница → Раздел: УкраинаПод Мелитополем пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Много пострадавших
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Под Мелитополем пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Много пострадавших


Под Мелитополем пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Много пострадавших
Фото: AmericaRU.com / dsns.gov.ua
30 человек пострадали в результате ДТП, произошедшем утром 30 мая на трассе в Запорожской области. Об этом сообщила украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«В 07:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" произошло дорожно-транспортное происшествие… Пассажирский автобус "Эталон", следуя из Мелитополя в село Терпение, столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", вследствие чего "Эталон" перевернулся на бок», - рассказали спасатели.

К счастью, обошлось без погибших. По данным ГСЧС, в результате инцидента пострадали 30 пассажиров автобуса. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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