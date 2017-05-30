Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:44 am | Чикаго 9:44 am | Сан-Франциско 7:44 am
Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ДНР 120-мм минами обстреляли сельхозпредприятие в поселке Новолуганком
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Боевики «ДНР» 120-мм минами обстреляли сельхозпредприятие в поселке Новолуганком


Боевики ДНР 120-мм минами обстреляли сельхозпредприятие в поселке Новолуганком
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Российские оккупанты из тяжелой артиллерии, запрещенной минскими соглашениями, обстреляли поселок Новолуганское. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел рано утром 30 мая. «Противник совершил обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин были повреждены две свинофермы. На одной из них занялся пожар», - рассказали представители СЦКК, уточнив, что возгорание удалось быстро ликвидировать.

К счастью, в результате инцидента работники предприятия не пострадали.

«Боевики в очередной раз подтвердили свое… стремление и дальше обострять вооруженный конфликт на Донбассе», - констатировали военные.

Читайте также: На Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли Красногоровку. Много раненных.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114347
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus