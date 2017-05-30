Боевики «ДНР» 120-мм минами обстреляли сельхозпредприятие в поселке Новолуганком

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Инцидент произошел рано утром 30 мая. «Противник совершил обстрел сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин были повреждены две свинофермы. На одной из них занялся пожар», - рассказали представители СЦКК, уточнив, что возгорание удалось быстро ликвидировать.
К счастью, в результате инцидента работники предприятия не пострадали.
«Боевики в очередной раз подтвердили свое… стремление и дальше обострять вооруженный конфликт на Донбассе», - констатировали военные.
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