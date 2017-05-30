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Главная страница → Раздел: В миреМакрон жестко прошелся по российским пропагандистам Sputnik и Russia Today
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Макрон жестко прошелся по российским пропагандистам Sputnik и Russia Today


Макрон жестко прошелся по российским пропагандистам Sputnik и Russia Today
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным весьма жестко высказался в адрес российских государственных телеканалов Sputnik и Russia Today. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, но как политику мне следует четко сказать, что когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты - это работа органов по оказанию влияния. Именно Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании, они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании», - заявил француз, уточнив, что именно поэтому он категорически запретил российским пропагандистам появляться в своем предвыборном штабе.

«И Sputnik, и RT вели себя не как органы прессы и журналисты, а как органы оказания влияния, органы пропаганды, причем лживой пропаганды», - подчеркнул Макрон.

Напомним, первая встреча нового французского президента с российским коллегой состоялась в понедельник, 29 мая, в Париже. Переговоры лидеров длились почти 3 часа.

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