В России потерпел крушение транспортник Ан-26. Погиб военнослужащий

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Трагический инцидент произошел во вторник, 30 мая, в 5:40 по местному времени. Во время захода самолета на аэродром Балашов в Саратовской области что-то пошло не так. Ан-26 ушел ниже угла посадки, столкнулся с землей и загорелся. На борту в это время находились 6 членов экипажа.
«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в Минобороны.
Причина крушения выясняется. По предварительным данным, причиной падания самолета мог стать отказ одного из двигателей.
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