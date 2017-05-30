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Главная страница → Раздел: В миреВ России потерпел крушение транспортник Ан-26. Погиб военнослужащий
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В России потерпел крушение транспортник Ан-26. Погиб военнослужащий


В России потерпел крушение транспортник Ан-26. Погиб военнослужащий
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
На аэродроме под Саратовым при заходе на посадку крушение потерпел самолет ВС России. В результате, 1 человек погиб, 5 получили ранения. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

Трагический инцидент произошел во вторник, 30 мая, в 5:40 по местному времени. Во время захода самолета на аэродром Балашов в Саратовской области что-то пошло не так. Ан-26 ушел ниже угла посадки, столкнулся с землей и загорелся. На борту в это время находились 6 членов экипажа.

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в Минобороны.

Причина крушения выясняется. По предварительным данным, причиной падания самолета мог стать отказ одного из двигателей.

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