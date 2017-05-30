Из-за извержения вулкана на Аляске объявлен высокий уровень воздушной тревоги

30 мая 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Извержение вулкана Богослов на Аляске стало причиной полной остановки полетов и воздушной тревоги высокого уровня. Вулкан извергается на острове Агора, одном из цепи Алеутских островов, и шлейф дыма с пеплом настолько силен, что по всему штату авиационное предупреждение поднято до уровня «красный».Обсерватория вулканов Аляски сообщает, что облако от извержения достигло высоты от 10 до 15 километров. «Сегодня мы объявили «красный» из-за многочисленных молнии и увеличенных сейсмических сигналов», - сообщает Джеффри Фреймуллер из Геофизического института при университете Аляски.Извержение вулкана Богослов длилось около 50 минут. Вулкан находится на траектории полета многих самолетов из Азии. «Вулканический пепел является абразивным, плавится при температуре работы реактивного двигателя и может вызвать отказ двигателя», - говорится в заявлении Геологической службы США.