Из-за извержения вулкана на Аляске объявлен высокий уровень воздушной тревоги

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Обсерватория вулканов Аляски сообщает, что облако от извержения достигло высоты от 10 до 15 километров. «Сегодня мы объявили «красный» из-за многочисленных молнии и увеличенных сейсмических сигналов», - сообщает Джеффри Фреймуллер из Геофизического института при университете Аляски.
Извержение вулкана Богослов длилось около 50 минут. Вулкан находится на траектории полета многих самолетов из Азии. «Вулканический пепел является абразивным, плавится при температуре работы реактивного двигателя и может вызвать отказ двигателя», - говорится в заявлении Геологической службы США.
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