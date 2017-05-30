Умер панамский диктатор Мануэль Норьега

30 мая 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114339

В возрасте 83 лет скончался Мануэль Норьега (Manuel Noriega), диктатор Панамы. Президент Хуан Карлос Варела из Панамы объявил о смерти Норьеги рано утром сегодня, 30 мая.Сообщение Варела гласило: «Смерть Мануэля Норьеги закрывает главу в нашей истории; Его дочери и его родственники заслуживают того, чтобы похоронить его с миром». Норьега умер в больнице Санто-Томас в Панаме, официальная причина смерти пока не названа. Норьега находился в реанимации с 7 марта из-за осложнений после операции – ему устранили доброкачественную опухоль мозга.Мануэль Антонио Норьега - бывший диктатор Панамы и когда-то союзник Соединенных Штатов, чьи связи с незаконным оборотом наркотиков привели к его свержению в 1989 году. Его свержение стало самым крупным американским военным актом со времен войны во Вьетнаме. Он отбыл срок в США, Франции, а позднее – в Панаме. Во время заключения он получил инсульт и перенес несколько тяжелых заболеваний.После возвращения в Панаму в 2011 году он отбывал срока за убийства, растраты и коррупцию во время своего правления. Перед операцией его перевели на домашний арест.Это было бесславное возвращение на родину для человека, который был известен тем, что размахивал мачете, выступая с вызывающими националистическими речами и живя щедрой, развратной жизнью от наркоторговли в комплекте с роскошными особняками, кокаиновыми партиями и объемными коллекциями античных орудий. Это была причудливая жизнь: он любил показывать своих плюшевых медведей, одетых как парашютисты.