Умер панамский диктатор Мануэль Норьега

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Сообщение Варела гласило: «Смерть Мануэля Норьеги закрывает главу в нашей истории; Его дочери и его родственники заслуживают того, чтобы похоронить его с миром». Норьега умер в больнице Санто-Томас в Панаме, официальная причина смерти пока не названа. Норьега находился в реанимации с 7 марта из-за осложнений после операции – ему устранили доброкачественную опухоль мозга.
Мануэль Антонио Норьега - бывший диктатор Панамы и когда-то союзник Соединенных Штатов, чьи связи с незаконным оборотом наркотиков привели к его свержению в 1989 году. Его свержение стало самым крупным американским военным актом со времен войны во Вьетнаме. Он отбыл срок в США, Франции, а позднее – в Панаме. Во время заключения он получил инсульт и перенес несколько тяжелых заболеваний.
После возвращения в Панаму в 2011 году он отбывал срока за убийства, растраты и коррупцию во время своего правления. Перед операцией его перевели на домашний арест.
Это было бесславное возвращение на родину для человека, который был известен тем, что размахивал мачете, выступая с вызывающими националистическими речами и живя щедрой, развратной жизнью от наркоторговли в комплекте с роскошными особняками, кокаиновыми партиями и объемными коллекциями античных орудий. Это была причудливая жизнь: он любил показывать своих плюшевых медведей, одетых как парашютисты.
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