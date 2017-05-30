Молдавия объявила о срочной высылке со своей территории 5 российских дипломатов

Фото: AmericaRU.com
Ни имена попавших в немилость дипломатов, ни причина их высылки не уточняется. Известно только, что им приказали покинуть территорию Молдавии не позднее, чем через 3 дня.
Примечательно, что, помимо российских властей, ситуацию резко раскритиковал и президент Молдавии Игорь Додон, которого упрекают в излишней благосклонности к Кремлю. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом… Уверен, что они не понимают какую цену придётся заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ», - написал молдавский лидер в Facebook. Он также объяснил высылку дипломатов «геополитическими "играми" Брюсселя, Вашингтона и НАТО».
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