В Огайо больше 4 тысяч человек умерло от передозировки наркотиков

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Это на 36% больше по сравнению с предыдущим годом.«Люди умерли в ресторанах, театрах, библиотеках, магазинах, парках, автомобилях, на улицах и дома», - говорится в отчете, опубликованном в The Columbus Dispatch.
Коронеры предупреждают, что смертность от передозировки в этом году быстро опережает цифры прошлого года. Больше всего передозировок от героина, синтетических опиоидов, фентанила и карфентанила. Самым смертоносным оказался округ Куяхога, куда входит и Кливленд, где в 2016 году было 666 смертей от наркотиков. Также среди самых опасных мест – округа Франклин, Гамильтон, Лукас, Монтгомери и Саммит.
Доктор Томас Гилсон (Thomas Gilson), медицинский эксперт округа Куяхога, предупреждает, что сегодня многие наркотики смешивают с аналогами фентанила, по этой причине так много людей гибнет от передозировок.
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