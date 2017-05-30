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Главная страница → Раздел: ЭкономикаУ 73% американцев есть финансовые сожаления
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У 73% американцев есть финансовые сожаления


У 73% американцев есть финансовые сожаления
Фото: AmericaRU.com
По данным нового опроса Bankrate, только одна пятая взрослых американцев не имеет никаких финансовых проблем, а 73% граждан США сожалеют, что совершили одну из 6 главных финансовых ошибок.

Отчет Федеральной резервной системы показал, что половина американцев не может справиться с непредвиденными расходами в размере 400 долларов, не заимствуя деньги или не продавая что-то.

Кроме того, средняя американская семья имеет задолженности по кредитным картам на сумму 16 048 долларов США при средней процентной ставке свыше 15%. Задолженность по кредитам для студентов резко выросла за последние несколько десятилетий. Также большинство американцев не знают об имеющихся у них льготах по сбережениям в виде налогов, а ипотеки оказываются слишком дорогими практически для всех.

Эксперты советуют начать откладывать на пенсию прямо сейчас - нет лучшего времени для начала. Также нужна экономия в чрезвычайных ситуациях. Если у вас слишком много долгов по кредитным картам, нужно расставить приоритеты, чтобы получить контроль над ним. Не имеет смысла экономить деньги или даже инвестировать, если у вас есть долг по кредитным картам с высокими процентами.
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