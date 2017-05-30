Торговцы роскошью надеются, что дорогие наряды Мелании Трамп приведут новых покупателей

30 мая 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Первая леди Мелания Трамп (Melania Trump) «открывает дверь» в мире роскоши, надев в эти выходные дизайнерский пиджак стоимостью 51 тысячу долларов на обед в кулуарах глобального саммита на Сицилии. Торговцы дорогими вещами считают, что появление первой леди в таком наряде привлечет целую волну покупателей.Клаудиа Д`Арпизио, старший партнер консалтинга Bain & Company, отметила, что подобные товары имеют небольшой спрос, поскольку стоят слишком дорого. «Очень немногие женщины в мире покупают кутюрную одежду. Большинство людей более осторожны в отношении ценности».Пиджак для первой леди изготовлен домом моды Dolce & Gabbana. Вещ расшита вручную.Продажи роскошной одежды, ювелирных изделий, аксессуаров и косметических средств в прошлом году составили 280 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году они вырастут на 2-4%.