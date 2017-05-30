Торговцы роскошью надеются, что дорогие наряды Мелании Трамп приведут новых покупателей

Фото: AmericaRU.com
Клаудиа Д`Арпизио, старший партнер консалтинга Bain & Company, отметила, что подобные товары имеют небольшой спрос, поскольку стоят слишком дорого. «Очень немногие женщины в мире покупают кутюрную одежду. Большинство людей более осторожны в отношении ценности».
Пиджак для первой леди изготовлен домом моды Dolce & Gabbana. Вещ расшита вручную.
Продажи роскошной одежды, ювелирных изделий, аксессуаров и косметических средств в прошлом году составили 280 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году они вырастут на 2-4%.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- У 73% американцев есть финансовые сожаления →
- Запрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день →
- Google делает результаты поиска более личными →
- Самолет, который принадлежал Элвису, продали на аукционе за 430 тысяч долларов →
- Ветеринары ищут человека, который будет обниматься с котиками →
- Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114331
http://www.americaru.com/news/114331