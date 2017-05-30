Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:35 am | Чикаго 3:35 am | Сан-Франциско 1:35 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДе Ниро считает, что США превратились в глупую трагикомедию
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Де Ниро считает, что США превратились в «глупую трагикомедию»


Де Ниро считает, что США превратились в глупую трагикомедию
Фото: AmericaRU.com
Голливудский актер Роберт Де Ниро (Robert De Niro) заявил, что Америка превратилась в «трагическую комедию глупостей».

Сравнивая США с кинофильмам, Де Ниро отметил, что ранее страна была «вдохновляющей эпичной драмой», и с недавних пор она стала больше похожа на путанную трагикомедию. Об этом двухкратный обладатель премии «Оскар» заявил в речи перед выпускниками университета Брауна. Он призвал их «работать, чтобы остановить безумие», и стремиться сделать мир лучше.

Де Ниро получил в этом университете Лиги плюща почетную докторскую степень изобразительного искусства.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114329
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus