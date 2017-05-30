Де Ниро считает, что США превратились в «глупую трагикомедию»

30 мая 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский актер Роберт Де Ниро (Robert De Niro) заявил, что Америка превратилась в «трагическую комедию глупостей».Сравнивая США с кинофильмам, Де Ниро отметил, что ранее страна была «вдохновляющей эпичной драмой», и с недавних пор она стала больше похожа на путанную трагикомедию. Об этом двухкратный обладатель премии «Оскар» заявил в речи перед выпускниками университета Брауна. Он призвал их «работать, чтобы остановить безумие», и стремиться сделать мир лучше.Де Ниро получил в этом университете Лиги плюща почетную докторскую степень изобразительного искусства.