Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:35 am | Чикаго 3:35 am | Сан-Франциско 1:35 am
Главная страница → Раздел: В миреВ 20-ю годовщину смерти матери принц Уильям признался, что все еще переживает
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В 20-ю годовщину смерти матери принц Уильям признался, что все еще переживает


В 20-ю годовщину смерти матери принц Уильям признался, что все еще переживает
Фото: AmericaRU.com
Принц Уильям (Prince William), герцог Кембриджский, в 20-ю годовшину смерти принцессы Дианы, его матери, дал откровенное интервью британскому GQ, в котором признался, что еще трудно переживает ее кончину.

Принц и его брат Гарри потеряли свою мать принцессу Диану Уэльскую в результате роковой автомобильной катастрофы в Париже в 1997 году. Мало кто знает, какой ценой далась им борьба с потерей в течение последних 20 лет. В редком интервью герцог Кембриджский, который обычно славится своим чувством юмора, рассказал о том, как ему приходилось оставаться в центре внимания и переживать трагедию от потери матери.

«Сейчас я могу говорить о ней более открыто и честно. Я хорошо ее помню, и теперь могу вспоминать ее публично. Мне потребовалось почти двадцать лет, чтобы дойти до этой стадии. Мне все еще трудно сейчас, а раньше это переживалось слишком остро», - признался принц Уильям.

«Это не похоже на горе большинства людей, потому что все знают об этом, все знают историю, все ее знают. Для многих людей, которые теряют кого-то, кого они любят, ситуация становится другой, ее можно спрятать», - отметил он. Принц Уильям также подчеркнул, что ему не хватает советов матери, и хотел бы, чтобы она увидела своих внуков.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114327
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus