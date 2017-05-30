В 20-ю годовщину смерти матери принц Уильям признался, что все еще переживает

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Принц и его брат Гарри потеряли свою мать принцессу Диану Уэльскую в результате роковой автомобильной катастрофы в Париже в 1997 году. Мало кто знает, какой ценой далась им борьба с потерей в течение последних 20 лет. В редком интервью герцог Кембриджский, который обычно славится своим чувством юмора, рассказал о том, как ему приходилось оставаться в центре внимания и переживать трагедию от потери матери.
«Сейчас я могу говорить о ней более открыто и честно. Я хорошо ее помню, и теперь могу вспоминать ее публично. Мне потребовалось почти двадцать лет, чтобы дойти до этой стадии. Мне все еще трудно сейчас, а раньше это переживалось слишком остро», - признался принц Уильям.
«Это не похоже на горе большинства людей, потому что все знают об этом, все знают историю, все ее знают. Для многих людей, которые теряют кого-то, кого они любят, ситуация становится другой, ее можно спрятать», - отметил он. Принц Уильям также подчеркнул, что ему не хватает советов матери, и хотел бы, чтобы она увидела своих внуков.
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