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Главная страница → Раздел: УкраинаМакрон в глаза пригрозил Путину ужесточить санкции
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Макрон в глаза пригрозил Путину ужесточить санкции


Макрон в глаза пригрозил Путину ужесточить санкции
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже прямо заявил о возможном ужесточении против РФ санкций, введенных в ответ на агрессию против Украины.

Француз заявил Путину, что санкции против России будут усилены, если на украинском Донбассе произойдет эскалация конфликта.

Российскому лидеру эти слова сильно не понравились. В ответ он намекнул Макрону, что санкции не заставят его прекратить агрессию в отношении Украины. Кроме того, Путин выступил со спичем к журналистам в котором агитировал за отмену всяких экономических ограничения во всем мире.

Отметим, что в понедельник, 29 мая, в Париже состоялась первая встреча нового президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры длились почти 3 часа, в ходе которых, среди прочего, обсуждался и украинский вопрос.

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