Бессонница? Начните тренироваться

30 мая 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Около 108 миллионов американцев страдают бессонницей. Группа психологов и медиков советуют им бросить принимать снотворное и начать заниматься спортом.«За последнее десятилетие все больше исследований показали, что упражнения могут уменьшить бессонницу», - говорит клинический психолог университета Раша Келли Глейзер Барон (Kelly Glazer Baron). Его коллега Кристофер Клайн из университета Питтсбурга, который изучает сон через объектив спортивной медицины, подчеркнул, что недавний анализ показал, что упражнения улучшают «как самоотчетные, так и объективные показатели качества сна».Упражнения не так действенны, как снотворное, признает исследователь университета штата Аризона Шон Янгстедт, но если рассмотреть комплекс побочных эффектов и результаты по времени, то показатели выравниваются. «Таблетки для сна чрезвычайно опасны, - отметил Юнгштедт. - Они так же плохи, как пачка сигарет в день. Не говоря уже о том, что они вызывают инфекции, удары, слабоумие у пожилых людей, и они теряют свою эффективность через несколько недель».Сколько упражнений нужно для хорошего сна? Исследование показало, что 2,5 часа аэробных нагрузок средней интенсивности, а также силовая тренировка дважды в неделю помогут справиться с бессонницей. Подходит все: быстрая ходьба, езда на велосипеде, тренажеры, бег – все, что увеличивает сердечный ритм, но чтобы вы все еще могли разговаривать во время тренировки.