Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:35 am | Чикаго 3:35 am | Сан-Франциско 1:35 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаЗапрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Запрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день


Запрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день
Фото: AmericaRU.com
Ежедневно тысячи рейсов и сотни тысяч пассажиров будут затронуты, если Соединенные Штаты расширят свой запрет на ноутбуки на всех международных рейсах.

На данный момент электронные устройства большие, чем мобильный телефон, запрещены в салоне на рейсах, направляемых в США из 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Африке. Но секретарь национальной безопасности Джон Келли заявил в воскресенье, что запрет может быть расширен на все международные рейсы Америки. Таким образом, это затронет около 560 тысяч пассажиров в день на 4300 рейсов из других стран. Это более 200 миллионов пассажиров в год.

Власти США заявили, что запрет ноутбуков для 10 аэропортов Ближнего Востока и Африки был введен в действие из-за разведки, предполагающей, что террористы могут скрыть взрывчатые вещества в крупных электронных устройствах. Расширенный запрет может нанести ущерб как туризму США, так и мировой авиационной промышленности.

В прошлом году иностранные туристы потратили в Америке 246 миллиардов долларов США, поддержав 8,6 миллионов сотрудников в американской индустрии туризма. Эти рабочие места будут подвержены риску, если международные туристы предпочтут другие направления из-за неудобств с ноутбуками.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114321
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus