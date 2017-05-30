Запрет ноутбуков в самолетах США затронет полмиллиона путешественников в день

30 мая 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Ежедневно тысячи рейсов и сотни тысяч пассажиров будут затронуты, если Соединенные Штаты расширят свой запрет на ноутбуки на всех международных рейсах.На данный момент электронные устройства большие, чем мобильный телефон, запрещены в салоне на рейсах, направляемых в США из 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Африке. Но секретарь национальной безопасности Джон Келли заявил в воскресенье, что запрет может быть расширен на все международные рейсы Америки. Таким образом, это затронет около 560 тысяч пассажиров в день на 4300 рейсов из других стран. Это более 200 миллионов пассажиров в год.Власти США заявили, что запрет ноутбуков для 10 аэропортов Ближнего Востока и Африки был введен в действие из-за разведки, предполагающей, что террористы могут скрыть взрывчатые вещества в крупных электронных устройствах. Расширенный запрет может нанести ущерб как туризму США, так и мировой авиационной промышленности.В прошлом году иностранные туристы потратили в Америке 246 миллиардов долларов США, поддержав 8,6 миллионов сотрудников в американской индустрии туризма. Эти рабочие места будут подвержены риску, если международные туристы предпочтут другие направления из-за неудобств с ноутбуками.