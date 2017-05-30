СБУ обвинила «Яндекс» в гоизмене. Россияне божатся, что не виноваты

Фото: AmericaRU.com / yandex.ua
Отметим, что в понедельник, 29 мая, СБУ пришла в украинские офисы «Яндекс» с обысками. Силовики заявили, что такие меры проводятся в рамках уголовного дела по статье УК Украины «государственная измена». Согласно версии следствия, компания передавала российским спецслужбам персональные данные своих украинских пользователей (в первую очередь, чиновников и сотрудников силовых органов).
Комментируя ситуацию, в «Яндексе» заверили, что не виноваты, а защита персональных данных является для них «наивысшим приоритетом».
При этом, сотрудники компании признали, что вполне могли передать данные украинцев российским силовикам при соответствующем постановлении суда, либо по собственному желанию.
Напомним, 15 мая президент Украины подписал указ о продлении санкций против РФ на 1 год, а также о расширении санкционного списка. Документ, среди прочего, предусматривает блокировку в Украине российских соцсетей («Вконтакте», «Одноклассники»), поисковика «Яндекс», почты «Mail.ru», антивирусного программного обеспечения («Лаборатория Касперского» и DrWeb), а также целого ряда телекомпаний ("Звезда", "ВГТРК", "ТНТ", "НТВ", "РЕН-ТВ" и прочих). В целом, в «черный список» Киева попали 468 юридических и 1238 физических лица, причастных к агрессии против Украины.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Макрон в глаза пригрозил Путину ужесточить санкции →
- Путин во Франции попытался присвоить России украинскую историю →
- Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ →
- Украина передала НАТО доказательства финансирования Россией террористов →
- Боевик «ДНР» сбежал в РФ, прихватив премии своих товарищей по оружию, - разведка →
- На пляжи Одесской области выбросило трупы десятков дельфинов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114319
http://www.americaru.com/news/114319