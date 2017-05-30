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Главная страница → Раздел: ПолитикаТысячи американцев отметили 100-летие Джона Кеннеди
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Тысячи американцев отметили 100-летие Джона Кеннеди


Тысячи американцев отметили 100-летие Джона Кеннеди
Фото: AmericaRU.com
Конгрессмен США Джо Кеннеди III принял участие в церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения его дяди, Президента США Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy). Торжество прошло рядом с домом в Бруклине, штат Массачусетс, где родился Кеннеди.

На праздник собрались тысячи американцев, чтобы отметить жизнь и наследие Джона Ф. Кеннеди в тот день, когда ему исполнилось бы 100 лет. Почтовая служба США создала специальную почтовую марку по этому поводу. На марке – фото 1960 года, когда Кеннеди проводил кампанию в Сиэтле. Бостонский почтмейстер Ник Франческуччи отметил, что этот снимок взяли для марки, потому Кеннеди смотрит вверх.

Представитель демократов Джо Кеннеди III выступил с речью во время торжества на национальном историческом объекте памяти Джона Фицджеральда Кеннеди. Также на могилу Президента на Арлингтонском национальном кладбище был возложен венок.

Кеннеди был Президентом США с января 1961 года, он был убит 22 ноября 1963 года. Ему было 46 лет.
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