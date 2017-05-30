Тысячи американцев отметили 100-летие Джона Кеннеди

Фото: AmericaRU.com
На праздник собрались тысячи американцев, чтобы отметить жизнь и наследие Джона Ф. Кеннеди в тот день, когда ему исполнилось бы 100 лет. Почтовая служба США создала специальную почтовую марку по этому поводу. На марке – фото 1960 года, когда Кеннеди проводил кампанию в Сиэтле. Бостонский почтмейстер Ник Франческуччи отметил, что этот снимок взяли для марки, потому Кеннеди смотрит вверх.
Представитель демократов Джо Кеннеди III выступил с речью во время торжества на национальном историческом объекте памяти Джона Фицджеральда Кеннеди. Также на могилу Президента на Арлингтонском национальном кладбище был возложен венок.
Кеннеди был Президентом США с января 1961 года, он был убит 22 ноября 1963 года. Ему было 46 лет.
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