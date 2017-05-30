Тысячи американцев отметили 100-летие Джона Кеннеди

30 мая 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Конгрессмен США Джо Кеннеди III принял участие в церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения его дяди, Президента США Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy). Торжество прошло рядом с домом в Бруклине, штат Массачусетс, где родился Кеннеди.На праздник собрались тысячи американцев, чтобы отметить жизнь и наследие Джона Ф. Кеннеди в тот день, когда ему исполнилось бы 100 лет. Почтовая служба США создала специальную почтовую марку по этому поводу. На марке – фото 1960 года, когда Кеннеди проводил кампанию в Сиэтле. Бостонский почтмейстер Ник Франческуччи отметил, что этот снимок взяли для марки, потому Кеннеди смотрит вверх.Представитель демократов Джо Кеннеди III выступил с речью во время торжества на национальном историческом объекте памяти Джона Фицджеральда Кеннеди. Также на могилу Президента на Арлингтонском национальном кладбище был возложен венок.Кеннеди был Президентом США с января 1961 года, он был убит 22 ноября 1963 года. Ему было 46 лет.