Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:13 am | Чикаго 1:13 am | Сан-Франциско 11:13 pm
Главная страница → Раздел: УкраинаПутин во Франции попытался присвоить России украинскую историю
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Путин во Франции попытался присвоить России украинскую историю


Путин во Франции попытался присвоить России украинскую историю
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном сделал оговорку, возмутившую украинцев.

Так, российский лидер назвал «русскими» киевского князя Ярослава Мудрого и его дочь Анну, которая стала королевой Франции, выйдя замуж за французского монарха Генриха I.

«С поездки царя Петра (первого – ред.) во Франции не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне - королеве Франции. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции», - заявил Путин.

Его слова вызвали шквал негодования в Украине. Так, ситуацию прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. «Ярослав Мудрый - русский князь, а Анна Ярославна - русская княжна? А Киев тогда - русский город, как и Крым - русская вотчина? На кого это рассчитано? Исключительно на внутреннего пользователя, для которого Русь - это апроири синоним России. Шизофрения, которая имеет на самом деле одну цель - оправдать агрессию и захват украинских земель», - написала украинка в Facebook.

Отметим, что в понедельник, 29 мая, в Париже состоялась первая встреча нового президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры длились почти 3 часа, в хде которых, среди прочего, обсуждался и украинский вопрос.

Читайте также: Украинцы хотят вернуть из США останки князя Ярослава Мудрого.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114315
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus