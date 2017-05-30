Путин во Франции попытался присвоить России украинскую историю

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Так, российский лидер назвал «русскими» киевского князя Ярослава Мудрого и его дочь Анну, которая стала королевой Франции, выйдя замуж за французского монарха Генриха I.
«С поездки царя Петра (первого – ред.) во Франции не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне - королеве Франции. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции», - заявил Путин.
Его слова вызвали шквал негодования в Украине. Так, ситуацию прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. «Ярослав Мудрый - русский князь, а Анна Ярославна - русская княжна? А Киев тогда - русский город, как и Крым - русская вотчина? На кого это рассчитано? Исключительно на внутреннего пользователя, для которого Русь - это апроири синоним России. Шизофрения, которая имеет на самом деле одну цель - оправдать агрессию и захват украинских земель», - написала украинка в Facebook.
Отметим, что в понедельник, 29 мая, в Париже состоялась первая встреча нового президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры длились почти 3 часа, в хде которых, среди прочего, обсуждался и украинский вопрос.
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