Жуткий ураган разнес Москву и убил 11 человек

Фото: AmericaRU.com
Стихия бушевала в Москве днем в понедельник, 29 мая. Ливень со шквальным ветром до 28 м/с сдували крыши, с корнями выкорчевывали деревья, роняли статуи. Не пожалел ураган даже Кремль (у одного из дворцов практически полностью сорвало крышу) и резиденцию премьер-министра РФ, где упавшие деревья заблокировали парковку.
По последним данным, непогода убила 11 москвичей: 5 женщин и 6 мужчин. Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал выплатить их семьям по 1 миллиону рублей. Кроме того, около 170 человек получили различные травмы.
Сейчас московские спасатели усиленно ликвидируют последствия природного катаклизма.
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