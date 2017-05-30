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Жуткий ураган разнес Москву и убил 11 человек


Жуткий ураган разнес Москву и убил 11 человек
Фото: AmericaRU.com
На российскую столицу обрушился природный катаклизм, подобного которому не было последние 100 лет. Ураган убил 11 москвичей, сотню ранил, а также разрушительно сказался на инфраструктуре города.

Стихия бушевала в Москве днем в понедельник, 29 мая. Ливень со шквальным ветром до 28 м/с сдували крыши, с корнями выкорчевывали деревья, роняли статуи. Не пожалел ураган даже Кремль (у одного из дворцов практически полностью сорвало крышу) и резиденцию премьер-министра РФ, где упавшие деревья заблокировали парковку.

По последним данным, непогода убила 11 москвичей: 5 женщин и 6 мужчин. Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал выплатить их семьям по 1 миллиону рублей. Кроме того, около 170 человек получили различные травмы.

Сейчас московские спасатели усиленно ликвидируют последствия природного катаклизма.

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