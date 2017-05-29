Ученые нашли трюк, который поможет избежать покупки нездоровой еды при чувстве голода

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Но исследователи нашли способ выбирать здоровую еду, несмотря на чувство голода. «Это правда, что когда люди голодны, они склонны принимать импульсивные решения», - говорит ведущий автор эксперимента Трейси Чан (Tracy Cheung) из Университета Утрехта в Нидерландах.
Исследователи отметили, что голодные люди склонны к принятию импульсивных решений, а также подвергаются влиянию социума. По их мнению, бороться с выбором нездоровой еды помогут «сигналы» в окружающей среде. Такими сигналами могут оказаться стрелки в продуктовом магазине, ведущие к отделу со свежими овощами и фруктами, которые расположены рядом с кассой, что уменьшит шансы того, что человек захочет идти в другие отделы. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Appetite».
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