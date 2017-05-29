Ученые нашли трюк, который поможет избежать покупки нездоровой еды при чувстве голода

29 мая 2017 года, 21:21

Фото: AmericaRU.com

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Это сценарий, который вы, вероятно, когда-либо испытали на себе: вы идете в супермаркет голодным, и у вас набирается полная корзина продуктов, которые вы вряд ли купили бы, если бы не чувствовали голода.Но исследователи нашли способ выбирать здоровую еду, несмотря на чувство голода. «Это правда, что когда люди голодны, они склонны принимать импульсивные решения», - говорит ведущий автор эксперимента Трейси Чан (Tracy Cheung) из Университета Утрехта в Нидерландах.Исследователи отметили, что голодные люди склонны к принятию импульсивных решений, а также подвергаются влиянию социума. По их мнению, бороться с выбором нездоровой еды помогут «сигналы» в окружающей среде. Такими сигналами могут оказаться стрелки в продуктовом магазине, ведущие к отделу со свежими овощами и фруктами, которые расположены рядом с кассой, что уменьшит шансы того, что человек захочет идти в другие отделы. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Appetite».