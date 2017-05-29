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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМиранда Керр вышла замуж за основателя Snapchat
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Миранда Керр вышла замуж за основателя Snapchat


Миранда Керр вышла замуж за основателя Snapchat
Фото: AmericaRU.com
Австралийская супермодель Миранда Керр (Miranda Kerr) вышла замуж за генерального директора и основателя Snapchat Эвана Шпигеля (Evan Spiegel). Как передают источники People и E!News, мероприятие было скромным, и на него были приглашены только самые близкие люди.

Церемония бракосочетания состоялась на заднем дворе дома Шпигеля, а количество гостей не превышало 50 человек. В июле в Instagram 34-летняя Керр опубликовала новость о помолвке с 26-летним миллиардером. Она выставила черно-белую фотографию обручального кольца и подписала ее так: «Я ответила: «Да!»

Это будет второй брак для Керр и первый для Шпигеля. Керр и британский актер Орландо Блум были женаты шесть лет, но в 2013 году пара рассталась. У бывших супругов есть сын Флинн. Керр и Шпигель начали встречаться в 2015 году, спустя год после знакомства, а летом прошлого года миллиардер сделал предложение. Но также он предложил составить брачный контракт, согласно которому в случае развода Керр не сможет претендовать на его имущество.
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