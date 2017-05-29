Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

Фото: AmericaRU.com
Представитель полиции заявил, что Вудс был остановлен около 3 часов ночи по восточному времени. Американского гольфиста отправили в тюрьму округа Палм-Бич около 7 часов утра, но к полудню его уже отпустили. Недавно Вудс сообщил, что в апреле этого года он перенес очередную операцию на позвоночник, потому что был больше не в силах терпеть боль.
Первую операцию на позвоночнике Вудсу сделали в марте 2014 года, вторую в сентябре 2014 года, а третью в ноябре 2014 года. «В последние годы я не очень хорошо себя чувствовал», - заявил спортсмен.
В последний раз Вудс выходил на поле в августе 2015 года. Он 14-кратный победитель турниров «Мэйджор», который за свою карьеру выиграл 77 турниров PGA и 39 турниров Европейского тура. Кроме того, Вудс первый спортсмен-миллиардер, который большую часть денег заработал на рекламе.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Музей Миннесоты закрыл выставку виселиц после протеста коренных американцев →
- Двое парней из Южной Каролины напоили крокодила пивом →
- Военный парашютист умер во время показательных прыжков в Джерси →
- Жительница Юты заперла детей в багажнике и отправилась за покупками →
- В результате перестрелки в Миссисипи погибли 8 человек →
- В Портленде белый мужчина зарезал двух мусульман на почве религиозной ненависти →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114307
http://www.americaru.com/news/114307