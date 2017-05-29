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Главная страница → Раздел: События/СкандалыТайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде
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Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде


Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде
Фото: AmericaRU.com
В понедельник сотрудники правоохранительных органов города Юпитер, штат Флорида, задержали Тайгера Вудса (Tiger Woods) по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Представитель полиции заявил, что Вудс был остановлен около 3 часов ночи по восточному времени. Американского гольфиста отправили в тюрьму округа Палм-Бич около 7 часов утра, но к полудню его уже отпустили. Недавно Вудс сообщил, что в апреле этого года он перенес очередную операцию на позвоночник, потому что был больше не в силах терпеть боль.
Первую операцию на позвоночнике Вудсу сделали в марте 2014 года, вторую в сентябре 2014 года, а третью в ноябре 2014 года. «В последние годы я не очень хорошо себя чувствовал», - заявил спортсмен.

В последний раз Вудс выходил на поле в августе 2015 года. Он 14-кратный победитель турниров «Мэйджор», который за свою карьеру выиграл 77 турниров PGA и 39 турниров Европейского тура. Кроме того, Вудс первый спортсмен-миллиардер, который большую часть денег заработал на рекламе.
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