Тайгера Вудса арестовали за вождение в нетрезвом виде

29 мая 2017 года, 20:18

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник сотрудники правоохранительных органов города Юпитер, штат Флорида, задержали Тайгера Вудса (Tiger Woods) по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.Представитель полиции заявил, что Вудс был остановлен около 3 часов ночи по восточному времени. Американского гольфиста отправили в тюрьму округа Палм-Бич около 7 часов утра, но к полудню его уже отпустили. Недавно Вудс сообщил, что в апреле этого года он перенес очередную операцию на позвоночник, потому что был больше не в силах терпеть боль.Первую операцию на позвоночнике Вудсу сделали в марте 2014 года, вторую в сентябре 2014 года, а третью в ноябре 2014 года. «В последние годы я не очень хорошо себя чувствовал», - заявил спортсмен.В последний раз Вудс выходил на поле в августе 2015 года. Он 14-кратный победитель турниров «Мэйджор», который за свою карьеру выиграл 77 турниров PGA и 39 турниров Европейского тура. Кроме того, Вудс первый спортсмен-миллиардер, который большую часть денег заработал на рекламе.