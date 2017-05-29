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Под Москвой крушение потерпел легкомоторный самолет. Все, находившиеся на борту, погибли


Под Москвой крушение потерпел легкомоторный самолет. Все, находившиеся на борту, погибли
Фото: AmericaRU.com
В субботу, 27 мая, в Подмосковье в ходе прогулочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет ЯК-18Т. В результате трагедии погибли пилот и два пассажира. Об этом сообщило Московское управление на транспорте СК РФ.

Трагический инцидент произошел в субботу, 27 мая. «В 11:40 с аэродрома Ватулино, расположенного в Рузском районе Московской области, взлетел легкомоторный четырехместный самолет ЯК-18Т под управлением пилота, 1953 г. рождения, с двумя пассажирами на борту. Он следовал по маршруту Ватулино-Бородино, выполняя прогулочно-ознакомительный полет. Примерно в 11:50, выполняя маневр, самолет столкнулся с землей», - рассказали следователи, уточнив, что в результате аварии летательное средство практически полностью сгорело.

В авиакатастрофе погибли все, находившиеся на борту: пилот, а также пассажиры – 32-летний мужчина и 27-летняя женщина.

По факту крушения было заведено уголовное дело по 3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется расследование.

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