Под Москвой крушение потерпел легкомоторный самолет. Все, находившиеся на борту, погибли

Фото: AmericaRU.com
Трагический инцидент произошел в субботу, 27 мая. «В 11:40 с аэродрома Ватулино, расположенного в Рузском районе Московской области, взлетел легкомоторный четырехместный самолет ЯК-18Т под управлением пилота, 1953 г. рождения, с двумя пассажирами на борту. Он следовал по маршруту Ватулино-Бородино, выполняя прогулочно-ознакомительный полет. Примерно в 11:50, выполняя маневр, самолет столкнулся с землей», - рассказали следователи, уточнив, что в результате аварии летательное средство практически полностью сгорело.
В авиакатастрофе погибли все, находившиеся на борту: пилот, а также пассажиры – 32-летний мужчина и 27-летняя женщина.
По факту крушения было заведено уголовное дело по 3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется расследование.
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