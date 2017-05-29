В Приморье женщина прописала в своей квартире 139 человек

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Обвиняемая осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 139 граждан в своей квартире по улице Комсомольская. Помимо 120 иностранцев, прибывших из Армении, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, женщина зарегистрировала 19 граждан Российской Федерации», - рассказали следователи, уточнив, что иностранцы в ее квартире не проживали. Таким образом они избегали «привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ».
В отношении хозяйки квартиры было заведено уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение сроком аж до 3 лет.
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