Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ

Фото: AmericaRU.com
Отмечается, что именно конфликт на востоке Украины является одним из главных препятствий для восстановления хороших отношений между Вашингтоном и Москвой, к чему так настойчиво стремится Трамп. Именно поэтому американский лидер намерен вмешаться в переговоры о его мирном урегулировании. Примечательно, что, по мнению Трампа, его усилия будут наверняка более успешными, чем попытки его предшественника – Барака Обамы.
В Вашингтоне многие крайне скептически относятся к планам Трампа, учитывая тот факт, что агрессия Кремля уже распространилась за пределы Украины. Тем не менее, в Белом доме полны решимости попробовать восстановить отношения.
В Европе такую инициативу Трампа восприняли с энтузиазмом. Так, глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что, кроме США, скорее всего никто не сможет заставить Москву прекратить терроризировать Украину.
Что будет делать Трамп для разрешения конфликта, пока неизвестно. Вполне возможно, что американец даже прибегнет к новым угрозам либо санкциям в адрес Кремля.
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