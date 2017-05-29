Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:35 am | Чикаго 8:35 am | Сан-Франциско 6:35 am
Главная страница → Раздел: УкраинаТрамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ


Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ
Фото: AmericaRU.com
Еще несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп уверял, что не собирается принимать хоть какое-то активное участие в решении украинского кризиса. Однако, по всей видимости, он решил кардинально поменять курс. Об этом сообщило влиятельное американское издание The Washington Post, ссылаясь на несколько информированных источников.

Отмечается, что именно конфликт на востоке Украины является одним из главных препятствий для восстановления хороших отношений между Вашингтоном и Москвой, к чему так настойчиво стремится Трамп. Именно поэтому американский лидер намерен вмешаться в переговоры о его мирном урегулировании. Примечательно, что, по мнению Трампа, его усилия будут наверняка более успешными, чем попытки его предшественника – Барака Обамы.

В Вашингтоне многие крайне скептически относятся к планам Трампа, учитывая тот факт, что агрессия Кремля уже распространилась за пределы Украины. Тем не менее, в Белом доме полны решимости попробовать восстановить отношения.

В Европе такую инициативу Трампа восприняли с энтузиазмом. Так, глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что, кроме США, скорее всего никто не сможет заставить Москву прекратить терроризировать Украину.

Что будет делать Трамп для разрешения конфликта, пока неизвестно. Вполне возможно, что американец даже прибегнет к новым угрозам либо санкциям в адрес Кремля.

Читайте также: Трамп сделал жесткое заявление относительно агрессии России в Украине.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114301
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus