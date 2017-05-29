Украина передала НАТО доказательства финансирования Россией террористов

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Передала вице-президенту организации Раса Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии», - сообщила украинка.
Она уточнила, что доклад содержит в себе «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ по ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболла» и другим террористическим организациям.
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