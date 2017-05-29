Боевик «ДНР» сбежал в РФ, прихватив премии своих товарищей по оружию, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Доверенным лицом заместителя начальника штаба 1-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК было похищено денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения», - рассказали разведчики, отметив, что наемнику удалось сбежать в российский город Ростов-на-Дону.
В ГУР уточнили, что такие инциденты в рядах оккупантов происходят из-за призыва на службу лиц, имеющих криминальное прошлое.
Читайте также: Разведка сообщила об очередных потерях ВС РФ на Донбассе.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ →
- Украина передала НАТО доказательства финансирования Россией террористов →
- На пляжи Одесской области выбросило трупы десятков дельфинов →
- На Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли Красногоровку. Много раненных →
- Российских военных отправляют на Донбасс практиковаться в ведении огня, - ИС →
- На трассе под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114297
http://www.americaru.com/news/114297