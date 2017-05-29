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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевик ДНР сбежал в РФ, прихватив премии своих товарищей по оружию, - разведка
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Боевик «ДНР» сбежал в РФ, прихватив премии своих товарищей по оружию, - разведка


Боевик ДНР сбежал в РФ, прихватив премии своих товарищей по оружию, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Скандал произошел в рядах боевиков, оккупировавших украинский Донбасс. Один из «ополченцев» дезертировал, предварительно обокрав собственную бригаду. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

«Доверенным лицом заместителя начальника штаба 1-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК было похищено денежное вознаграждение военнослужащим передовых подразделений соединения», - рассказали разведчики, отметив, что наемнику удалось сбежать в российский город Ростов-на-Дону.

В ГУР уточнили, что такие инциденты в рядах оккупантов происходят из-за призыва на службу лиц, имеющих криминальное прошлое.

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