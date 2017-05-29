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Отцы по-разному разговаривают с дочерьми и сыновьями


Отцы по-разному разговаривают с дочерьми и сыновьями
Фото: AmericaRU.com
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской психологической ассоциации, отцы более внимательны в словах и реагируют на потребности с дочерьми больше, чем с сыновьями.

Отцы мальчиков более резкие и используют больше слов, нацеленных на достижения. Папы дочерей используют более аналитический язык. «Если ребенок кричит или зовет отца, папы дочерей реагируют больше, чем отцы сыновей, - говорит ведущий исследователь Дженнифер Маскаро (Jennifer Mascaro) из университета Эмори. - Мы должны отдавать себе отчет в том, как бессознательные понятия пола могут влиять на то, как мы обращаемся даже с очень маленькими детьми».

Исследование показало, что на разные способы отцов, обращающихся с сыновьями или дочерьми, могут влиять реакции мозга на детей мужского или женского пола. Психологи университета Эмори и университета Аризоны использовали реальные ситуации, чтобы определить этот механизм.

В исследовании использовались данные 52 отцов маленьких детей (30 девочек, 22 мальчика). Они согласились закрепить маленький карманный компьютер на своих поясах и носить его в течение одного дня в середине недели и одного выходного дня. Устройство произвольно включалось на 50 секунд каждые девять минут для записи любого звука в течение 48-часового периода.

Отцов также попросили оставить устройство, заряжающее в комнате ребенка ночью, чтобы можно было записывать любые ночные взаимодействия с детьми. В повседневных взаимоотношениях отцы дочерей использовали больше слов, ссылающихся на тело ребенка (например, такие слова, как живот, стопа). Предыдущие исследования показали, что девочки-подростки чаще, чем мальчики, имеют неудовлетворенность и снижение самооценки в отношении тела.

Если отцы более внимательны к дочери и открываются в эмоциях, это может помочь девочкам проявить больше сочувствия, чем мальчики. Маскаро отмечает, что отцы сыновей могут пойти на такой же подход. «Тот факт, что отцы могут быть менее внимательными к эмоциональным потребностям мальчиков важно признать», - сказала она.
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