Новорожденный ребенок шокировал медиков, сделав несколько шагов

29 мая 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Новорожденная девочка повергла в шок медиков роддома в Бразилии тем, что она попыталась сделать несколько шагов через несколько минут после рождения.Видео, ставшее вирусным в сети, показывает, как только что появившийся на свет ребенок в руках у акушерки делает шаги. Врачей потрясло желание ребенка ходить сразу после родов.Акушерка объясняет, что она пытается омыть ребенка, но малышка просто хочет стоять и идти. Акушерка пытается положить ребенка, девочка снова отталкивается и пытается ходить.Обычно ребенок пытается совершить первые шаги не раньше 8-го месяца жизни. Неизвестно, чей это ребенок, и где именно произошел инцидент. Видео уникальной малышки опубликовано изданием Sun.