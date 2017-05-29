Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:35 am | Чикаго 8:35 am | Сан-Франциско 6:35 am
Главная страница → Раздел: В миреНоворожденный ребенок шокировал медиков, сделав несколько шагов
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Новорожденный ребенок шокировал медиков, сделав несколько шагов


Новорожденный ребенок шокировал медиков, сделав несколько шагов
Фото: AmericaRU.com
Новорожденная девочка повергла в шок медиков роддома в Бразилии тем, что она попыталась сделать несколько шагов через несколько минут после рождения.

Видео, ставшее вирусным в сети, показывает, как только что появившийся на свет ребенок в руках у акушерки делает шаги. Врачей потрясло желание ребенка ходить сразу после родов.
Акушерка объясняет, что она пытается омыть ребенка, но малышка просто хочет стоять и идти. Акушерка пытается положить ребенка, девочка снова отталкивается и пытается ходить.

Обычно ребенок пытается совершить первые шаги не раньше 8-го месяца жизни. Неизвестно, чей это ребенок, и где именно произошел инцидент. Видео уникальной малышки опубликовано изданием Sun.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114293
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus