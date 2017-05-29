Новорожденный ребенок шокировал медиков, сделав несколько шагов

Фото: AmericaRU.com
Видео, ставшее вирусным в сети, показывает, как только что появившийся на свет ребенок в руках у акушерки делает шаги. Врачей потрясло желание ребенка ходить сразу после родов.
Акушерка объясняет, что она пытается омыть ребенка, но малышка просто хочет стоять и идти. Акушерка пытается положить ребенка, девочка снова отталкивается и пытается ходить.
Обычно ребенок пытается совершить первые шаги не раньше 8-го месяца жизни. Неизвестно, чей это ребенок, и где именно произошел инцидент. Видео уникальной малышки опубликовано изданием Sun.
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