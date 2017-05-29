Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:35 am | Чикаго 8:35 am | Сан-Франциско 6:35 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессВ США погибло около трети медоносных пчел
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В США погибло около трети медоносных пчел


В США погибло около трети медоносных пчел
Фото: AmericaRU.com
Американские биологи бьют тревогу. По всей стране погибло около трети всех колоний медоносных пчел, показало исследование лаборатории по изучению пчел Орегона.

Потеря пчел достигла пика и составила 33,2 процента в
Соединенных Штатах в период с апреля 2016 года по апрель 2017 года, показали результаты анализа. Это вторая самая большая потеря колоний пчел за последние 11 лет, как ведутся наблюдения.

Исследование включает коммерческих и мелких владельцев пасек. Самое низкое сокращение колоний наблюдалось в 2011 году.

Деннис Ван Энгельсдорп (Dennis Van Engelsdorp), доцент энтомологии в университете штата Мэриленд и директор проекта Bee Informed Partnership, считает, что 33,2-процентная потеря колоний медоносных пчел показывает, что окружающая среда не подходит для их жизни. Потеря колоний медоносных пчел является плохим признаком благополучия среды обитания.

В период с 2015 по 2016 годы наблюдалась самая высокая потеря колоний медоносных пчел - 40,5%.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114291
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus