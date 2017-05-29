В США погибло около трети медоносных пчел

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Потеря пчел достигла пика и составила 33,2 процента в
Соединенных Штатах в период с апреля 2016 года по апрель 2017 года, показали результаты анализа. Это вторая самая большая потеря колоний пчел за последние 11 лет, как ведутся наблюдения.
Исследование включает коммерческих и мелких владельцев пасек. Самое низкое сокращение колоний наблюдалось в 2011 году.
Деннис Ван Энгельсдорп (Dennis Van Engelsdorp), доцент энтомологии в университете штата Мэриленд и директор проекта Bee Informed Partnership, считает, что 33,2-процентная потеря колоний медоносных пчел показывает, что окружающая среда не подходит для их жизни. Потеря колоний медоносных пчел является плохим признаком благополучия среды обитания.
В период с 2015 по 2016 годы наблюдалась самая высокая потеря колоний медоносных пчел - 40,5%.
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