В США погибло около трети медоносных пчел

29 мая 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Американские биологи бьют тревогу. По всей стране погибло около трети всех колоний медоносных пчел, показало исследование лаборатории по изучению пчел Орегона.Потеря пчел достигла пика и составила 33,2 процента вСоединенных Штатах в период с апреля 2016 года по апрель 2017 года, показали результаты анализа. Это вторая самая большая потеря колоний пчел за последние 11 лет, как ведутся наблюдения.Исследование включает коммерческих и мелких владельцев пасек. Самое низкое сокращение колоний наблюдалось в 2011 году.Деннис Ван Энгельсдорп (Dennis Van Engelsdorp), доцент энтомологии в университете штата Мэриленд и директор проекта Bee Informed Partnership, считает, что 33,2-процентная потеря колоний медоносных пчел показывает, что окружающая среда не подходит для их жизни. Потеря колоний медоносных пчел является плохим признаком благополучия среды обитания.В период с 2015 по 2016 годы наблюдалась самая высокая потеря колоний медоносных пчел - 40,5%.