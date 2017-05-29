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Главная страница → Раздел: ПрогрессСиний кит, найденный мертвым на пляже в Калифорнии, погиб от столкновения с кораблем
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Синий кит, найденный мертвым на пляже в Калифорнии, погиб от столкновения с кораблем


Синий кит, найденный мертвым на пляже в Калифорнии, погиб от столкновения с кораблем
Фото: AmericaRU.com
Самка синего кита длиной около 25 метров была выброшена на берег в северной части Калифорнии, в Болиланах. На трупе кита обнаружены следы травм, также у нее было несколько сломанных костей. Биологи считают, что кит погиб от столкновения с кораблем.

Ученые из Центра морских млекопитающих в Саусалито и Калифорнийской академии наук Сан-Франциско провели вскрытие на месте в субботу и взяли образцы крови и тканей. У кита оказалось значительное повреждение левой стороны тела от тупого удара большой силы. Ученые нашли 10 сломанных ребер и 10 поврежденных позвонков ближе к хвосту.

Множество людей отправлялись на пляж, чтобы увидеть кита, но запах разлагающейся туши становился все более сильным. Несколько человек заплакали, увидев погибшего кита. Ученые же воспользовались трагическим случаем, чтобы лучше изучить этих необычных животных. «У нас редко есть возможность исследовать синих китов из-за их угрозы исчезновения», - говорится в заявлении Барби Халаска (Barbie Halaska), научного сотрудника Центра морских млекопитающих.

Погибший кит был впервые замечен в 1999 году у берегов Санта-Барбары. Зачем биологи видели его еще 11 раз.
Синие киты - самые большие существа на Земле. Их насчитывается 9 000 по всему земному шару и предположительно 2800 у Калифорнийского побережья. Суда представляют собой серьезную угрозу для китов, особенно во время миграционного сезона.
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