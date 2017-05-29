Google делает результаты поиска более личными

Фото: AmericaRU.com
Речь идет о вкладке «Личное» на странице поиска Google, которая теперь появляется вместе с другими фильтрами, когда вы вошли в свою учетную запись. Поэтому если вы хотите определить конкретный файл, фотографию, электронную почту или какой-либо другой контент, который вы храните в Google, то можно использовать свой запрос в окне поиска обычным способом. Когда появится страница результатов, нажмите «Дополнительно» в правом верхнем углу экрана, а затем выберите «Личное» в раскрывающемся списке.
Это даст результаты поиска по вашему собственному контенту из любых сервисов Google, которыми вы пользуетесь. Личные результаты, отображаемые Google, являются частными и доступны только вам. Чтобы вернуться к общим результатам поиска из более широкой сети, просто нажмите «Все» вверху слева.
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