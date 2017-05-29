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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМузей Миннесоты закрыл выставку виселиц после протеста коренных американцев
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Музей Миннесоты закрыл выставку виселиц после протеста коренных американцев


Музей Миннесоты закрыл выставку виселиц после протеста коренных американцев
Фото: AmericaRU.com
Центр искусств Уокера в Миннеаполисе согласился закрыть уличную экспозицию, которая демонстрировала виселицы, с помощью которых были убиты индейцы. Такая демонстрация вызвала протест коренных американцев, и музей принял решение убрать скандальные предметы.

Экспозиция включает в себя дизайн семи разных исторических виселиц, которые использовались в США, в том числе та самая, на которой повесили 38 индейцев из Дакоты в 1862 году.

«Я сожалею о боли, которую эти работы принесли сообществу, - сказала исполнительный директор музея Ольга Висо. - Это первый шаг в длительном процессе исцеления».

Двухэтажная структура под названием «Леса», созданная в 2012 году художником из Лос-Анджелеса Сэмом Дюрантом и вдохновленная темной историей Америки, была предназначена для критики смертной казни. Но многие в местном сообществе посчитали ее слишком жестокой. Повешение «Дакота 38» после войны в США стало самой крупной санкционированной казнью в истории Америки.


Художник теперь поддерживает демонтаж своей экспозиции. «Это просто дерево и металл - ничто по сравнению с жизнями и историями людей Дакоты», - говорится в заявлении.
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