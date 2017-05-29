Барбра Стрейзанд скорбит о собаке, прожившей у нее 14 лет

29 мая 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд (Barbra Streisand) потеряла любимую собаку Сэмми, которая прожила у нее больше 14 лет. Звезда сильно переживает утрату любимицы.75-летняя актриса написала в своих аккаунтах социальных сетей в субботу, что ее собака умерла, и что она «дорожит каждым моментом из тех 14 лет, что у нас с ней были».На своей странице Instagram Стрейзанд опубликовала множество фотографий белой пушистой собаки Coton de Tulear, которую называют «Королевская собака Мадагаскара». Ранее у нее были другие собаки этой породы, но Сэмми прожила дольше всех. Однажды Стрейзанд в интервью британской газете The Independent назвала Сэмми «как дочь, которой у нее никогда не было».