Барбра Стрейзанд скорбит о собаке, прожившей у нее 14 лет

Фото: AmericaRU.com
75-летняя актриса написала в своих аккаунтах социальных сетей в субботу, что ее собака умерла, и что она «дорожит каждым моментом из тех 14 лет, что у нас с ней были».
На своей странице Instagram Стрейзанд опубликовала множество фотографий белой пушистой собаки Coton de Tulear, которую называют «Королевская собака Мадагаскара». Ранее у нее были другие собаки этой породы, но Сэмми прожила дольше всех. Однажды Стрейзанд в интервью британской газете The Independent назвала Сэмми «как дочь, которой у нее никогда не было».
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