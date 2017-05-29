Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:35 am | Чикаго 8:35 am | Сан-Франциско 6:35 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыДвое парней из Южной Каролины напоили крокодила пивом
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Двое парней из Южной Каролины напоили крокодила пивом


Двое парней из Южной Каролины напоили крокодила пивом
Фото: AmericaRU.com
Двое молодых мужчин из Южной Каролины обвиняются в жестоком обращении с дикими животными – они заставляли аллигатора пить пиво.

Американцев обвинили после того, как в социальных сетях появились фото показывающие, что они наливают пиво в горло аллигатора. Двадцатилетний Джозеф Эндрю Флойд-младший (Joseph Andrew Floyd Jr.) и 21-летний и Захари Ллойд Браун (Zachary Lloyd Brown) из Риджленда сталкиваются с серьезными обвинениями, говорится в пресс-релизе Департамента природных ресурсов Южной Каролины.

Инцидент произошел в среду в графстве Джаспер, расположенном в прибрежном регионе в самой южной части штата. Мужчины признались следователям, что они поймали молодого аллигатора, который перебегал дорогу, и заставили пить пиво. Затем они наблюдали, как он плавает в соседнем пруду.

Также на одном из полученных фото видно, что парни заставляют крокодила вдыхать сигаретный дым.

«Аллигаторы защищены в соответствии с законодательством штата и даже федеральным законодательством, где они все еще имеют статус находящиеся под угрозой вымирания», - добавил координатор программы SCDNR Alligator Джей Бутфилоски.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114281
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus