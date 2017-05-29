Двое парней из Южной Каролины напоили крокодила пивом

Фото: AmericaRU.com
Американцев обвинили после того, как в социальных сетях появились фото показывающие, что они наливают пиво в горло аллигатора. Двадцатилетний Джозеф Эндрю Флойд-младший (Joseph Andrew Floyd Jr.) и 21-летний и Захари Ллойд Браун (Zachary Lloyd Brown) из Риджленда сталкиваются с серьезными обвинениями, говорится в пресс-релизе Департамента природных ресурсов Южной Каролины.
Инцидент произошел в среду в графстве Джаспер, расположенном в прибрежном регионе в самой южной части штата. Мужчины признались следователям, что они поймали молодого аллигатора, который перебегал дорогу, и заставили пить пиво. Затем они наблюдали, как он плавает в соседнем пруду.
Также на одном из полученных фото видно, что парни заставляют крокодила вдыхать сигаретный дым.
«Аллигаторы защищены в соответствии с законодательством штата и даже федеральным законодательством, где они все еще имеют статус находящиеся под угрозой вымирания», - добавил координатор программы SCDNR Alligator Джей Бутфилоски.
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