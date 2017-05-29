Военный парашютист умер во время показательных прыжков в Джерси

29 мая 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Парашютист из подразделения Leap Frogs ВМС США погиб во время показательных выступлений в Джерси. Имя погибшего пока не разглашается.Инцидент произошел во время шоу в рамках Недели Флоты в Джерси-сити. Мужчина погиб, потому что его парашют не раскрылся должным образом, и он рухнул в реку Гудзон. Сотни людей наблюдали шоу парашютистов из парка Свободы. Береговая охрана и морское подразделение пожарной службы Джерси-Сити вытащили его из воды и отвезли в больницу, там военнослужащий официально был признан мертвым.Команда Leap Frogs постоянно ездит по стране и показывает воздушные трюки. В ее состав входят только активные члены подразделения морских котиков и других подразделений спецназа ВМС США. Leap Frogs были главной частью Недели Флота, которая имела образовательную цель – познакомить американцев с работой военно-морского флота США и корпуса морской пехоты.