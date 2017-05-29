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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВоенный парашютист умер во время показательных прыжков в Джерси
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Военный парашютист умер во время показательных прыжков в Джерси


Военный парашютист умер во время показательных прыжков в Джерси
Фото: AmericaRU.com
Парашютист из подразделения Leap Frogs ВМС США погиб во время показательных выступлений в Джерси. Имя погибшего пока не разглашается.

Инцидент произошел во время шоу в рамках Недели Флоты в Джерси-сити. Мужчина погиб, потому что его парашют не раскрылся должным образом, и он рухнул в реку Гудзон. Сотни людей наблюдали шоу парашютистов из парка Свободы. Береговая охрана и морское подразделение пожарной службы Джерси-Сити вытащили его из воды и отвезли в больницу, там военнослужащий официально был признан мертвым.

Команда Leap Frogs постоянно ездит по стране и показывает воздушные трюки. В ее состав входят только активные члены подразделения морских котиков и других подразделений спецназа ВМС США. Leap Frogs были главной частью Недели Флота, которая имела образовательную цель – познакомить американцев с работой военно-морского флота США и корпуса морской пехоты.
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