На пляжи Одесской области выбросило трупы десятков дельфинов

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/bojcenko
«Из-за беспредела браконьеров которые в море выставляюсь сети на осетровых, в сети попадаются дельфины которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море», - рассказал чиновник, уточнив, что только за последние несколько дней на пляжи выбросило уже десятки трупов млекопитающих.
«Это не просто скотство, это преступление! Негодяи, которые все это делают, и те, кто крышует этот беспредел, должны быть наказаны», - подчеркнул Бойченко. Он также добавил, что в самое ближайшее время обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы Одессчины.
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