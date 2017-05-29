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Главная страница → Раздел: ПолитикаПоездка Трампа стала катастрофой для отношений США и Европы
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Поездка Трампа стала катастрофой для отношений США и Европы


Поездка Трампа стала катастрофой для отношений США и Европы
Фото: AmericaRU.com
Во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) канцлер Германии Ангела Меркель официально уведомила, что она будет уводить немцев от альянса с Америкой. Эксперты считают, что поездка Трампа в Европу оборачивается катастрофой в международных отношениях.

Избранный а 2016 году главой государства, Трамп сталкивается с серьезной проблемой, связанной с обновлением и восстановлением отношений с Германией. Похоже, что он нанес еще больший урон.

Опросы показывают, что уверенность Германии в Соединенных Штатах, уже опустившаяся при Бараке Обаме, рухнула по приезду Трампа до уровня, едва лучшего, чем Россия.

«Мы, европейцы, действительно должны взять нашу судьбу в свои руки». – отметила Меркель, официально отказываясь от общего курса в направлении США.
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