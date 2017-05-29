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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли Красногоровку. Много раненных
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На Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли Красногоровку. Много раненных


На Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли Красногоровку. Много раненных
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Пророссийские боевики из тяжелого вооружения нанесли удары по жилому кварталу города Красногоровки, подконтрольного Киеву. Ранения получили 8 гражданских. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«28 мая на протяжении почти 3-х часов (с 06:35 и до 9:00) боевики в очередной раз обстреливали жилой сектор Красногоровки, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра», - рассказали представители СЦКК, уточнив что в результате обстрела ранения получили 8 человек. К счастью, все получили легкие травмы.

Однако сильно пострадала инфраструктура города. «Боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2 по улице Нахимова, от чего возник пожар, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского, Грушевского, Богдана Хмельницкого, Чайковского, Каштанова. Более десяти квартир повреждены в пятиэтажном доме по улице Толстого. Три квартиры уничтожены почти полностью. Снаряд попал в окно квартиры на четвертом этаже. Взрывом были разрушены перекрытия на третьем и пятом этажах», - поделились информацией представители центра.

«Бандиты бьют по жизненно важным объектам Красногоровки вполне сознательно и целенаправленно, для них не существует никаких законов гуманизма и правил ведения войны», - констатировали в СЦКК.

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