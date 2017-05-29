Бен Стиллер и Кристин Тейлор расстались после 17 лет брака

29 мая 2017 года, 11:14

Фото: AmericaRU.com

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Актеры Бен Стиллер (Ben Stiller) и Кристин Тейлор (Christine Taylor) заявили о своем расставании после 17 лет брака.«С огромной любовью и уважением друг к другу, а также 18 годам, которые мы провели вместе как пара, мы приняли решение расстаться. Нашим приоритетом по-прежнему будет забота о детях. Мы любезно просим, чтобы СМИ уважали нашу личную жизнь в это время», - сказали они в совместном заявлении Entertainment Tonight.51-летний Стиллер и 45-летняя Тейлор встретились в 1999 году на съемках фильма «Тепловое видение и Джек». Они поженились в мае 2000 года на Гавайях. Пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Эллу Оливию (Ella Olivia) и 11-летнего Квинлина Демпси (Quinlin Dempsey).В 2013 году Стиллер рассказал о своих отношениях с Тейлор: «Мне очень нравится этот человек. Думаю, я люблю ее. Я действительно люблю ее». Новость о расставании это нечто неожиданное, учитывая, что звезда «Образцового самца» говорил, что секрет их длительного брака в чувстве юмора.