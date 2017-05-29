Джеймс Мэттис: «Война с Северной Кореей будет катастрофической»

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«Конфликт в Северной Корее, был бы, вероятно, худшим из видов боевых действий в жизни большинства людей», - сказал Мэттис. По его словам, режим Северной Кореи имеет сотни артиллерийских орудий и ракетных установок, которые могут достать до одного из самых густонаселенных городов на Земле – Сеула, столицы Южной Кореи. Мэттис отметил, что Северная Корея представляет собой угрозу и для Японии, Китая и России.
«Суть в том, что если мы не сможем разрешить эту ситуацию дипломатическими средствами, то это будет катастрофическая война», - сказал Маттис. Кроме того, он назвал Северную Корею «прямой угрозой для Соединенных Штатов».
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