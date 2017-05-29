Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:40 am | Чикаго 3:40 am | Сан-Франциско 1:40 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительница Юты заперла детей в багажнике и отправилась за покупками
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Жительница Юты заперла детей в багажнике и отправилась за покупками


Жительница Юты заперла детей в багажнике и отправилась за покупками
Фото: AmericaRU.com
Жительница штата Юта обвиняется в жестоком обращении с детьми после того, как она заперла двоих в багажнике своей машины, пока сама отправилась за покупками в Walmart.

39-летняя Тори Ли Кастильо (Tori Lee Castillo) была арестована, когда вернулась к машине. Ее детей в возрасте 2 и 5 лет забрала социальная служба, говорится в заявлении полиции города Ривердейл. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что к ним поступил звонок с сообщением о том, что женщина закрыла в багажнике авто детей и оставила машину на стоянке.

«Маленькие дети начали шуметь и отчаянно двигались, заставляя автомобиль качаться. Несколько человек увидели это и пришли на помощь», - говорят стражи порядка, которые добавили, что прохожие подсказали старшему ребенку, как открыть багажник, используя аварийную защелку. Когда Кастильо вернулась к машине, то объяснила полицейским, что поступила так, потому что няня не вышла на работу.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114267
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus