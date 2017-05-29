Жительница Юты заперла детей в багажнике и отправилась за покупками

29 мая 2017 года, 10:40

Фото: AmericaRU.com

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Жительница штата Юта обвиняется в жестоком обращении с детьми после того, как она заперла двоих в багажнике своей машины, пока сама отправилась за покупками в Walmart.39-летняя Тори Ли Кастильо (Tori Lee Castillo) была арестована, когда вернулась к машине. Ее детей в возрасте 2 и 5 лет забрала социальная служба, говорится в заявлении полиции города Ривердейл. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что к ним поступил звонок с сообщением о том, что женщина закрыла в багажнике авто детей и оставила машину на стоянке.«Маленькие дети начали шуметь и отчаянно двигались, заставляя автомобиль качаться. Несколько человек увидели это и пришли на помощь», - говорят стражи порядка, которые добавили, что прохожие подсказали старшему ребенку, как открыть багажник, используя аварийную защелку. Когда Кастильо вернулась к машине, то объяснила полицейским, что поступила так, потому что няня не вышла на работу.