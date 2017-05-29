Почему мужчины бегают быстрее, чем женщины?

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«Из-за того, что организм женщин вырабатывает меньше тестостерона, они находятся в невыгодном положении с точки зрения мышечной массы. Мужчины имеют больший объем мышечной массы», - говорит доктор Эмиль Краус (Emily Kraus) из Калифорнийского университета. У мужчины на ноге около 80 процентов мышц, в то время как у женщины примерно 60 процентов. Эти лишние мышцы помогают мужчинам бежать быстрее. Кроме того, у женщин больше эстрогенов, чем у мужчин, что приводит к тому, что у них более высокий процент жировых отложений.
У женщин в среднем меньшие по размеру легкие, что означает, что их максимальное потребление кислорода ниже. В довершение всего, у женщин также меньше гемоглобина, белка в эритроцитах, который переносит кислород в ткани организма, включая мышцы. Что касается биомеханики, то мужчины обычно имеют более длинные ноги, чем женщины, что означает, что у них больше места для мышц, а также более длинный шаг.
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