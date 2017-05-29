Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:39 am | Чикаго 3:39 am | Сан-Франциско 1:39 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПочему мужчины бегают быстрее, чем женщины?
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Почему мужчины бегают быстрее, чем женщины?


Почему мужчины бегают быстрее, чем женщины?
Фото: AmericaRU.com
Бег - это спорт, который нравятся как мужчинам, так и женщинам, независимо от того, участвуют ли они в марафонах или занимаются для себя. Но можно заметить, что мужчины часто бегают быстрее женщин. Даже самый быстрый мужчина в мире пробегает 100-метровую дистанцию быстрее, чем самая быстрая женщина: Усэйн Болт за 9,58 секунд, а Флоренс Гриффит-Джойнер - 10,49 секунд.

«Из-за того, что организм женщин вырабатывает меньше тестостерона, они находятся в невыгодном положении с точки зрения мышечной массы. Мужчины имеют больший объем мышечной массы», - говорит доктор Эмиль Краус (Emily Kraus) из Калифорнийского университета. У мужчины на ноге около 80 процентов мышц, в то время как у женщины примерно 60 процентов. Эти лишние мышцы помогают мужчинам бежать быстрее. Кроме того, у женщин больше эстрогенов, чем у мужчин, что приводит к тому, что у них более высокий процент жировых отложений.

У женщин в среднем меньшие по размеру легкие, что означает, что их максимальное потребление кислорода ниже. В довершение всего, у женщин также меньше гемоглобина, белка в эритроцитах, который переносит кислород в ткани организма, включая мышцы. Что касается биомеханики, то мужчины обычно имеют более длинные ноги, чем женщины, что означает, что у них больше места для мышц, а также более длинный шаг.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114265
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus