Почему мужчины бегают быстрее, чем женщины?

29 мая 2017 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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Бег - это спорт, который нравятся как мужчинам, так и женщинам, независимо от того, участвуют ли они в марафонах или занимаются для себя. Но можно заметить, что мужчины часто бегают быстрее женщин. Даже самый быстрый мужчина в мире пробегает 100-метровую дистанцию быстрее, чем самая быстрая женщина: Усэйн Болт за 9,58 секунд, а Флоренс Гриффит-Джойнер - 10,49 секунд.«Из-за того, что организм женщин вырабатывает меньше тестостерона, они находятся в невыгодном положении с точки зрения мышечной массы. Мужчины имеют больший объем мышечной массы», - говорит доктор Эмиль Краус (Emily Kraus) из Калифорнийского университета. У мужчины на ноге около 80 процентов мышц, в то время как у женщины примерно 60 процентов. Эти лишние мышцы помогают мужчинам бежать быстрее. Кроме того, у женщин больше эстрогенов, чем у мужчин, что приводит к тому, что у них более высокий процент жировых отложений.У женщин в среднем меньшие по размеру легкие, что означает, что их максимальное потребление кислорода ниже. В довершение всего, у женщин также меньше гемоглобина, белка в эритроцитах, который переносит кислород в ткани организма, включая мышцы. Что касается биомеханики, то мужчины обычно имеют более длинные ноги, чем женщины, что означает, что у них больше места для мышц, а также более длинный шаг.