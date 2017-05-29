Министр национальной безопасности считает, что запрет на перевозку ноутбуков может быть распространен на все рейсы в и из США

29 мая 2017 года, 10:01

Фото: AmericaRU.com

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Министр национальной безопасности Джон Келли (John Kelly) заявил, что он рассматривает вопрос о расширении запрета на перевозку портативных компьютеров на борту пассажирских самолетов на все международные рейсы в и из Соединенных Штатов.Это резко расширило бы запрет, о котором было объявлено в марте, затрагивающий ежедневно около 50 рейсов из 10 городов, в основном на Ближнем Востоке. Нынешний запрет был введен в действие из-за опасений по поводу террористических нападений. Мера запрещает путешественникам переносить с собой ноутбуки, планшеты и другие устройства. Вся электроника, которая больше, чем смартфон, должна быть в багаже.«Существует реальная угроза. Террористы одержимы идеей взорвать самолет в полете, особенно если это американский перевозчик, особенно если он полон американцев», - сказал Келли. Действующий запрет США применяется к беспосадочным рейсам из 10 международных аэропортов Турции, Ливана, Иордании, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Марокко.