Министр национальной безопасности считает, что запрет на перевозку ноутбуков может быть распространен на все рейсы в и из США

Фото: AmericaRU.com
Это резко расширило бы запрет, о котором было объявлено в марте, затрагивающий ежедневно около 50 рейсов из 10 городов, в основном на Ближнем Востоке. Нынешний запрет был введен в действие из-за опасений по поводу террористических нападений. Мера запрещает путешественникам переносить с собой ноутбуки, планшеты и другие устройства. Вся электроника, которая больше, чем смартфон, должна быть в багаже.
«Существует реальная угроза. Террористы одержимы идеей взорвать самолет в полете, особенно если это американский перевозчик, особенно если он полон американцев», - сказал Келли. Действующий запрет США применяется к беспосадочным рейсам из 10 международных аэропортов Турции, Ливана, Иордании, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Марокко.
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