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В результате перестрелки в Миссисипи погибли 8 человек


В результате перестрелки в Миссисипи погибли 8 человек
Фото: AmericaRU.com
В штате Миссисипи заместитель шерифа оказался среди восьми человек, погибших в результате перестрелки, передает The Daily Leader. Подозреваемый, который был арестован, признался в содеянном.

«Я не достоин жить после того, что сделал. Ни в ваших глазах, ни в чьих-то еще», - сказал 35-летний Вилли Кори Годболт (Willie Cory Godbolt) после задержания. По его словам, он отправился в город Бог Чито в округе Линкольн, чтобы поговорить о своих детях. В какой-то момент соседи вызвали полицию, и именно тогда прибыл заместитель шерифа.

«Моя боль не была предназначена для него. Он просто оказался там. Мы говорили о том, что я пытаюсь забрать детей домой, и кто-то вызвал полицию. Они вмешались, что стоило им жизни. Мне жаль», - сказал Годболт, когда он сидел на дороге, с руками за спиной, ожидая, что его отвезут в тюрьму. Он также признался, что в его планы не входило оставаться в живых. «Я собирался совершить суицид, но у меня закончились пули», - сказал он.

Преступник обошел три дома в округе Линкольн. Кроме заместителя шерифа его жертвами оказались семь человек - четыре женщины, мужчина и два мальчика. Пока не ясно, был ли он знаком с убитыми.
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