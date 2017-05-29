Российских военных отправляют на Донбасс практиковаться в ведении огня, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Российское командование "1-го АК ДНР" организовало на переднем крае "практические занятия" для представителей целого ряда воинских специальностей, прошедших обучение в учебных центрах на Донбассе и в Ростовской обл. (РФ), а также прибывающих в "ЛДНР" подразделений ВС РФ», - рассказал Тымчук, уточнив, что об этом свидетельствуют характер обстрелов и приемы ведения огня.
Он также добавил, что в основном на Донбассе практикуются корректировщики огня, снайперы, пулеметчики, а также наводчики артиллерийских орудий.
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