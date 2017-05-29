Природный катаклизм обрушился на Ставропольский край. Местных жителей экстренно эвакуируют

Фото: AmericaRU.com / 26.mchs.gov.ru
Отметим, что наводнение спровоцировали ливни. На Ставрополье за короткий срок выпала 3-месячная доля осадков. Это привело к разливу реки Кума и затоплению населенных пунктов. В крае ввели режим ЧС и приступили к эвакуации местного населения.
По данным Владимирова, ситуация может ухудшиться еще больше. «Мы совершили облёт, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», - предупредил губернатор, отметив, что, учитывая такую угрозу, было принято решение об эвакуации еще 6 сел: Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное.
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