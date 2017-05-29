«НАТО - не угроза, и в Москве это знают», - глава Пентагона

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Он отметил, что в последние годы в России власти активно разгоняют тезис об опасности НАТО. «Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом», - заверил Маттис, подчеркнув, что Кремль сам встал на путь конфронтации с Североатлантическим альянсом.
«Несмотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о тех сферы, где они нападают на нас, будь то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил», - уточнил министр оборонного ведомства США.
«И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся», - констатировал Маттис.
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