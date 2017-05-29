Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:40 am | Чикаго 3:40 am | Сан-Франциско 1:40 am
Главная страница → Раздел: В миреНАТО - не угроза, и в Москве это знают, - глава Пентагона
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«НАТО - не угроза, и в Москве это знают», - глава Пентагона


НАТО - не угроза, и в Москве это знают, - глава Пентагона
Фото: AmericaRU.com / www.facebook.com/DeptofDefense
Министр обороны США Джеймс Маттис не имеет понятия, почему Кремль назначил Североатлантический альянс своей главной угрозой. Об этом он заявил, выступая на телеканале CBS News, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что в последние годы в России власти активно разгоняют тезис об опасности НАТО. «Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом», - заверил Маттис, подчеркнув, что Кремль сам встал на путь конфронтации с Североатлантическим альянсом.

«Несмотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о тех сферы, где они нападают на нас, будь то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил», - уточнил министр оборонного ведомства США.

«И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся», - констатировал Маттис.

Читайте также: Генсек НАТО посоветовал России «расслабиться».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114255
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus