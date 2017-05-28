Началось строительство первого в мире супертелескопа

Фото: AmericaRU.com
Основное зеркало E-ELT достигает в диаметре 39 метров. В отличие от других телескопов, E-ELT разработан, чтобы быть адаптивным, он имеет способность корректировать атмосферную турбулентность, переводя наблюдения на другой уровень.
Е-ELT строится Европейской южной обсерваторией (ESO) и поддерживается Советом по науке и технике Великобритании (STFC). Ученые Оксфордского университета играют ключевую роль в проекте и несут ответственность за разработку и построение своего спектрографа. Инструмент HARMONI предназначен для одновременного получения 4000 изображений, каждое из которых имеет отличающийся цвет. Прибор видимого и ближнего инфракрасного диапазона будет использовать адаптивную оптику телескопа для получения чрезвычайно четких изображений.
Эти данные позволят ученым составить более подробную картину формирования и эволюции объектов во Вселенной. Это поможет увидеть все от планет в нашей собственной Солнечной системе и звезд Галактики до далеких объектов с беспрецедентной глубиной и точностью - вплоть до точки образования и эволюции далеких галактик, которые никогда не наблюдались раньше.
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