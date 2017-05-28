В возрасте 69 лет умер рок-музыкант Грег Олман

Фото: AmericaRU.com
Грег Олман, певец, музыкант и автор песен, сыгравший важную роль в развитии южноамериканского рока, умер своей смертью, сообщают представители звезды.
«Последние несколько лет Грег боролся со многими проблемами со здоровьем, и при этом он продолжал ездить с турами и играть музыку для любимых фанатов, что было лучшим лекарством для него. Музыка поднимала и удерживала его в самые трудные времена», - говорится в заявлении представителей Олмана.
Причина смерти пока не определена, но в последние годы Олман страдал хроническими заболеваниями печени.
Грегори ЛеНур Олман родился 8 декабря 1947 года в Нэшвилле, штат Теннесси, чуть больше, чем через год после брата Дуэйна. Отец мальчиков, капитан армии США Уиллис Тернер Олман, был застрелен вскоре после того, как семья переехала в Норфолк, штат Вирджиния, в 1949 году. В детстве Грег накопил деньги, продавая газеты, и купил гитару. Через несколько лет он уже играл в расово-смешанной группе, что шокировало его мать. Затем он играл в таких командах, как Untils, Shufflers, Escorts и Y-Teens, а в 1965 году братья создали собственную команду.
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